Els alumnes de l'andorrana celebren la tradicional cantada interescolar

Tres-cents estudiants de tercer de primera ensenyança han realitzat també una exposició sobre les seves parròquies al vestíbul de l'auditori Claror

Actualitzada 19/02/2019 a les 13:22

Redacció Sant Julià de Lòria

Tres-cents alumnes de tercer de primera ensenyança s'han aplegat aquest matí a l'auditori Claror de Sant Julià de Lòria per celebrar la tradicional cantada interescolar de l'escola andorrana. Els alumnes de cada centre educatiu han cantat primerament una cançó i després han clausurat la jornada amb una interpretació conjunta d'una altra peça diferent. Durant l'activitat escolar, els estudiants també han exposat al vestíbul de l'auditori lauredià una mostra sobre les seves parròquies, per donar a conèixer-les entre els diversos participants, en tractar-se d'un projecte educatiu que engloba diverses matèries, com música, plàstica o socials, segons ha explicat la directora de l'escola andorrana, Ester Vilarrubla. "Poder fer activitats conjuntes per a ells és molt motivador, és crear sentiment de pertinença a l'escola andorrana en general i sortir també de les aules", ha sentenciat Vilarrubla.