Alfons Clavera presentarà una llista nacional

L'advocat i expresident de l'executiva liberal d'Escaldes tindrà com a número dos la laurediana Raquel Fernández

L’advocat i expresident de l’executiva liberal d’Escaldes Alfons Clavera encapçalarà una nova llista nacional per als propers comicis. La número dos serà la laurediana Raquel Fernández, que treballa com a comptable i coach. La idea va sorgir després que diferents persones hi contactessin per oferir-se a compartir un projecte polític en cas que volgués tirar endavant la candidatura. La idea passa, segons fonts properes a la iniciativa, per impulsar un projecte de centredreta amb un fort component social. En especial Clavera considera fonamental trobar una solució al problema de l’habitatge de lloguer i desenvoluparia diferents propostes per fer-hi front. Un