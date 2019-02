El cap de Govern destaca l’entesa inicial amb els socialdemòcrates per l’acord amb la UE, però diu que DA és més “propera” al projecte de Pintat en aspectes socials

Després de l’última sessió al Consell General i amb els deures fets després de l’aprovació del pressupost per a aquest any, Toni Martí comença a escenificar el pas al costat davant de l’apropament de les eleccions del 7 d’abril vinent, quan s’escollirà el seu relleu al capdavant del Govern. El líder de l’executiu, que va comparèixer ahir en una roda de premsa a l’edifici administratiu per anunciar la dissolució del Consell General i la convocatòria dels comicis, va mostrar un to conciliador i allu-nyat del frec a frec polític amb les altres forces que s’ha escenificat a l’hemicicle fins al