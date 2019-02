Un resident del país ha patit un robatori a la seva casa d'Entrimo, un poble de la província d'Ourense, a Galícia. Els lladres van entrar a l'habitatge en aprofitar que el propietari es trobava al Principat i es van emportar roba, mobles, electrodomèstics i altres objectes, com una escopeta, per valor de 60.000 euros. La policia ha iniciat una investigació a l’habitatge i als seus voltants per trobar els responsables.