La policia deté un resident de 65 anys per tocaments a una dona

Una jove no resident va ser arrestada en un local d'oci nocturn del Pas de la Casa per causar una baralla i intentar donar un cop de genoll a un agent

Actualitzada 18/02/2019 a les 13:58

Redacció Andorra la Vella

Un resident de 65 anys va ser detingut el passat dissabte de matinada per un delicte contra la llibertat sexual. L'arrestat, gerent d'un local d'oci nocturn al Pas de la Casa, va trucar als agents al rebre una bufetada per part d'una de les empleades, però finalment va acabar detingut perquè l'agressió es va produir a causa d'un presumpte tocament en una part íntima sense el consentiment de la dona.

Tanmateix, una jove no resident de 25 anys va ser detinguda en un local d'oci al Pas per un delicte contra la funció pública i contra l'honor. En ser requerida a causa d'una baralla amb una altra jove, l'arrestada va intentar agredir amb un cop de genoll a un dels agents interventors i una vegada dins el cotxe policial va seguir proferint injuries als policies.

La policia també va intervenir en un domicili d'Andorra la Vella, on va arrestar una mare i un fill com a presumptes autors d'un delicte contra la integritat física. El jove va manifestar que la dona li havia agredit, tot i que els agents van constatar que després d'una discussió familiar els detinguts s'havien agredit mutuament.