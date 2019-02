La diputada Beatriz Gascó critica el conveni per convalidar els títols de català en considerar-lo una imposició per acabar amb el valencià

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana va publicar l’any 2017 l’Ordre d’aquest govern autonòmic que té per objecte regular els certificats oficials de coneixements del valencià que expedeix la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià. A la publicació es recollia l’homologació amb els diplomes oficials de llengua catalana del Govern que es consideren vàlids i equivalents als que emet el País Valencià. Concretament els diplomes de nivell A, nivell A2, nivell B, nivell B1, nivell B2, nivell C, nivell C1, nivell C2 de llengua catalana. Divendres passat, el ple del consell valencià va aprovar el conveni per fer realitat