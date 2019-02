Un conductor abandona el seu vehicle accidentat a la matinada i es presenta a la tarda a la policia per recuperar-lo. Va donar negatiu per alcoholèmia en haver passat massa hores.

La policia, els bombers i els urbans de Canillo van rebre un avís als voltants de les tres de la matinada d’ahir perquè un vehicle havia bolcat a la CG-2, a l’altura de la Traba, entre Canillo i el Tarter. Quan hi van arribar, es van trobar que el conductor havia abandonat el cotxe i havia marxat però s’havia deixat la documentació del vehicle, per tant, ràpidament el van poder identificar. Malgrat sospitar que va fugir per evitar sotmetre’s a un control d’alcoholèmia, va aconseguir passar inadvertit tota la matinada i el matí, i a la tarda va trucar a