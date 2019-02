Els docents confessionals fan seva la demanda de prejubilació als 60 anys

Consideren que se’ls equipara amb els del sistema andorrà només en els afers negatius

El Sindicat d’Ensenyament Confessional (SEC) fa seva la demanda per a tenir la possibilitat de prejubilar-se als 60 anys, una mesura que s’inclou a la llei del cos d’Educació que es va aprovar fa poc més d’una setmana però que només va dirigida als professors del sistema andorrà. Ferran Riu, responsable del SEC, manifesta que és un punt que crea diferència entre els docents dels dos sistemes i que la demanda que van fer no es va resoldre de forma satisfactòria.

Riu sí que considera que els docents dels dos sistemes estan equiparats quan es tracta d’aspectes més conflictius, com la