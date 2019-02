“Nosaltres no hem d'imposar una segona pena”

Tarroch defensa els avenços que s’han fet respecte a les recomanacions del Consell d’Europa malgrat que el més recent, les visites vis-a-vis, no tenen massa demanda entre els presos

El maig complirà quatre anys al capdavant del departament d’Institucions Penitenciàries. Es congratula dels resultats de l’aposta per ajudar en la reinserció dels reclusos i, respecte a la plantilla, assenyala que s’ha incidit en el diàleg i que “mirem de posar fil a l’agulla quan fan alguna demanda. Hi ha coses que es poden solucionar més ràpidament que d’altres però es mira de tenir un diàleg”.



El centre penitenciari va posar en marxa el vis-a-vis, però no és un model de visita molt sol·licitat.

No, és un requeriment que feia temps que la CPT (la Comissió de prevenció de la tortura del