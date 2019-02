Els espanyols amb pisos podrien haver de pagar més del valor de l'immoble

Les sancions que s’imposen per no regularitzar els béns són un 150% de la quota de l’habitatge

Les sancions que imposarà la hisenda espanyola per l’aplicació del model 720 podrien fer pagar a alguns propietaris un import superior al valor del pis en cas de no regularitzar-lo. Així ho va explicar Luis Manuel Alonso, catedràtic en Dret Financer i Tributari, en una conferència que va organitzar ahir l’Associació de Consumidors i Usuaris (ACU) sobre com la regularització dels immobles dels espanyols a Andorra pot ser una solució al problema del preu de l’habitatge. Alonso va explicar que en cas que l’Agència Tributària trobés un cas d’un espanyol que no hagués declarat el seu immoble a Andorra amb