Tres mil euros en mobles

La fiscalia demana un any de presó condicional i una multa de 3.094 euros per a una dona que s’hauria quedat els mobles d’un pis de lloguer.

Buit. Així es va trobar el pis la propietària després que la inquilina s’emportés tots els mobles. La fiscalia demana per a aquesta un any de presó condicional i el pagament de 3.094 euros, el valor dels mobles, en concepte de responsabilitat civil per la comissió d’un delicte d’apropiació indeguda. Segons l’acusació, la processada es va quedar els mobles del pis i se’ls va emportar quan va marxar. La defensa va explicar que al contracte de lloguer no s’incloïen els mobles i aquests només consten com a prova a les fotografies que hi havia penjades a la web de la