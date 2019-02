L’associació Stop Violències va celebrar ahir el dia de l’anti-Sant Valentí com a manera de protestar contra una celebració que sovint esdevé una imposició social i que, segons les seves detractores, provoca una situació de sotmetiment de les dones envers els homes.

Sant Valentí és el dia assenyalat en el nostre calendari com el dia de l’amor. Per lluitar contra la imposició de la societat i tenir un pla per passar aquest dia, l’organització Stop Violències va dur a terme ahir al bar Món Bohemi de la Massana el dia de l’anti-Sant Valentí, una celebració de la solteria, que no de la soledat, que va tenir com a objectiu principal lluitar contra el romanticisme, perquè, segons apunta la presidenta de l’organització, Vanessa M. Cortés, “el romanticisme mata perquè és la manera com les dones quedem sotmeses a l’home. Moltes dones que avui