El sindicat de duana critica no tenir "ni eines, ni el personal necessari" per a treballar

L'agrupació laboral assegura que les places per jubilació no s'han cobert des del 2008 i defineix de "nefast" el sistema informàtic de l'agència tributària

Actualitzada 15/02/2019 a les 14:16

Redacció Andorra la Vella

El sindicat de funcionaris de duana ha criticat a un comunicat no disposar "ni de les eines, ni del personal necessari com per poder donar el servei que mereixen els ciutadans". L'agrupació laboral ha assegurat en l'escrit que les places per jubilació no s'han cobert des de l'any 2008 i ha denunciat que "ara surten edictes per tapar forats". El sindicat també ha denunciat que "l'augment del temps d'espera és degut al nefast programa informàtic de l'agència tributària i de les duanes externes", el qual ha definit el sistema digital "com un desastre sense solució". Els duaners també ha titllat la cúpula "d'ineficient" i l'han acusat, en la missiva, de provocar "una tensió en el clima laboral, la supressió de la diada de la Duana, la manca de qualsevol reconeixement per gent que ha arribat al final de la seva vida laboral i que han servit a aquest cos durant bona part de la seva vida".