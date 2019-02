El CRES denuncia enquestes fetes en nom seu

El centre de l’IEA es desmarca de les trucades que molts ciutadans han rebut aquests dies per respondre a una enquesta electoral

El Centre de Recerca Sociològica (CRES) va aclarir ahir que no té res a veure amb les nombroses trucades que molts ciutadans estan rebent durant els darrers dies i que, segons assenyalen des de l’ens, es fan en nom del CRES. En alguns casos, fins i tot, els ciutadans que reben les trucades tenen dificultats per entendre quina és la institució que està darrere d’aquest treball. Els enquestadors demanarien respondre a una enquesta política i en un idioma que no és el català. “El Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans no té cap relació amb aquesta enquesta política