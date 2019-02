Creix un 9,8% el nombre de demandants de feina al gener

Actualitzada 15/02/2019 a les 06:51

El nombre de demandants de feina a 31 de gener era de 416 persones, una xifra un 9,8% superior respecte al mes de desembre del 2018, quan n’hi havia 379. Respecte a fa un any, la xifra és un 28% superior. Són dades que va donar a conèixer ahir el departament d’Estadística, que també va proporcionar la xifra de llocs de treball que s’oferien a final del mes passat. El nombre de places ofertes era de 1.071. El nombre de demandants en millora era de 234 persones, una xifra un 10,3% inferior respecte al gener del 2018. Un total de 14 persones es beneficiaven de la prestació econòmica per desocupació involuntària, una xifra idèntica respecte a fa un any. D’altra banda, Estadística també va oferir les dades del mercat laboral del novembre de l’any passat, quan hi havia un total de 38.118 assalariats, un 2,5% més respecte al novembre del 2017.