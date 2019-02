Govern ha cedit al comú una part de l’antic col·legi espanyol, que destinarà a fer un centre cívic i un

de salut

El barri de Ciutat de Valls tindrà un centre cívic i un centre de salut en els pròxims mesos, després de l’acord al qual han arribat el comú i el ministeri d’Educació per a la cessió gratuïta per a quatre anys, prorrogables dos més, d’uns 140 metres quadrats de l’antiga escola espanyola. En una visita a les instal·lacions que es va fer ahir, la cònsol major, Conxita Marsol, va indicar que “abans de l’estiu o al setembre com a molt tard” estarà operativa la primera de les dues instal·lacions. “No caldrà fer una gran obra, sinó que només haurem d’adaptar