Salut retira un nou producte de nutrició infantil

El ministeri de Salut ha decidit retirar productes de nutrició infantil de la marca Laboratoris Ordesa S. A. fets a base d’arròs per risc de contagi de Salmonella Poona. La mesura s’ha pres perquè està fabricat a la mateixa planta on es produeix el Modilac, un producte que ja va ser retirat per la mateixa causa però que no va servir per evitar nous casos en diferents països.