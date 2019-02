Martí defensarà a la UE el sistema de quotes per contractar treballadors

El Govern diu que la trobada amb Jean-Claude Juncker no té cap “vocació negociadora”

El cap de Govern, Toni Martí, es reunirà avui –i amb tota probabilitat per última vegada– a Brus­sel·les amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, amb la finalitat de fer un balanç dels avenços assolits fins ara en l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE), que sobretot fan referència a la lliure circulació de mercaderies i a la moratòria de 30 anys per al tabac.

La trobada, que segons el portaveu de l’executiu, Jordi Cinca, no té “cap vocació negociadora”, també servirà perquè el líder de l’executiu i Juncker perfilin les bases dels altres tres capítols de les negociacions,