L'informe de l'aeroport, la pròxima legislatura

La Cambra de Comerç vol evitar que el projecte “es cremi políticament” durant la campanya

La Cambra de Comerç no revelarà el contingut dels informes de viabilitat del projecte d’aeroport al Principat fins després de les eleccions. Segons el president de l’ens, Miquel Armengol, la decisió es deu al fet que no volen condicionar el debat durant la campanya electoral i que el projecte “no es cremi políticament”.

En una roda de premsa a la seu de l’entitat, Armengol va dir que fins al mes de maig no informaran dels estudis tècnics encarregats a una empresa aeronàutica francesa, que ha de determinar quina llargada de pista es podria habilitar al país tenint en compte la seva