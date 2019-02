Les dues formacions podrien enfrontar-se a una candidatura de Ciutadans Compromesos a la parròquia massanenca

El panorama de les llistes a la par­ròquia de la Massana comença a esclarir-se. El PS tindrà “molt probablement” la seva candidatura, que aquest cop no estarà lligada als liberals (L’A) per les diferències històriques al territori entre totes dues formacions. Les candidatures dels socialdemòcrates i del partit blau, que estarà liderat per Judith Pallarés, podrien competir amb una llista d’independents en la qual està treballant Ciutadans Compromesos. En cas que aquesta última opció es consumi, DA i la terceravia no presentarien candidatura.

El president del PS, Pere López, explica que l’elaboració d’una llista pròpia a la Massana està coll avall,