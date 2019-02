Demanen presó per amenaçar amb un ganivet la parella i el fill

El fiscal també sol·licita l’expulsió del país per a deu anys del processat

El ministeri fiscal va demanar ahir quinze mesos de presó ferma, a més de l’expulsió del país per a un termini de deu anys, per a l’home acusat d’amenaçar amb un ganivet la parella i el fill menor d’aquesta, que en el moment dels fets tenia dotze anys. Al judici que es va celebrar al Tribunal de Corts no van comparèixer ni l’acusat, a qui la defensa no va poder localitzar, ni les dues víctimes. La fiscalia acusa el processat d’un delicte d’amenaces no condicionals amb arma efectuades a un menor d’edat i davant la seva presència.

L’incident va tenir lloc