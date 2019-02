Una dona mor en un accident al Punt de Trobada

La víctima ha perdut la vida a l'acte i l'home que conduïa el vehicle ha resultat ferit molt greu en un sinistre que s'ha produït a les 10.30 hores en sortir de la via el cotxe i anar a topar contra un camió que estava estacionat al centre comercial

Actualitzada 14/02/2019 a les 11:55

Redacció Andorra la Vella

Una dona ha perdut la vida fa poc menys d'una hora en un accident que ha tingut lloc al Punt de Trobada i el conductor del vehicle, que seria el seu fill, ha resultat ferit molt greu, segons les primeres informacions facilitades per la policia. Les víctimes circulaven en un cotxe BMW amb matrícula espanyola que pujava en direcció Sant Julià i que ha sortit de la via en un revolt de dreta per raons desconegudes fins anar a xocar contra un camió que estava estacionat al centre comercial, han explicat des del cos de seguretat.

El sinistre ha tingut lloc a les 10.30 hores i els serveis d'emergència desplaçats al llocs dels fets han hagut de rescatar al conductor que havia quedat atrapat per l'impacte. La policia ha indicat que l'home ha estat traslladat conscient a l'hospital però en estat molt greu.