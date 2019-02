Dos experts de l’Oficina d’Institucions Democràtiques i dels Drets Humans de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE) s’han desplaçat al Principat per avaluar el procés electoral abans de les properes eleccions generals, com ja van fer el 2011 i el 2015. Els experts van mantenir una primera trobada amb la ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, i el secretari general del Govern, Jordi Casadevall. Se’ls va informar de la legislació sobre partits polítics i finançament electoral, la situació política, el nombre de formacions representades al Consell i les que es presentaran als propers comicis, i de qüestions

#3 Dani

(13/02/19 16:59)



#2 Ciutadana

(13/02/19 11:21)



#1 Joan

(13/02/19 08:23)