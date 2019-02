Unes cent persones van assistir a la concentració en suport dels presos polítics coincidint amb l’inici de la vista pel referèndum de l’1-O

Actualitzada 13/02/2019 a les 14:08

Carles Faneca Andorra la Vella

Un centenar de persones es van reunir ahir a la plaça de la Rotonda d’Andorra la Vella en una concentració en favor dels presos catalans, coincidint amb l’inici del judici contra dotze líders independentistes al Tribunal Suprem pel full de ruta sobiranista i l’organització del referèndum de l’1 d’octubre del 2017. Els assistents a l’acte, organitzat per ANC Andorra, van desafiar el vent en una nit freda amb diverses proclames de suport als presos polítics i van mostrar cartells que demanaven l’alliberament dels líders catalans, amb missatges com Allibereu els nostres presos ja! o L’autodeterminació no és pas un delicte ja que és un dret. Les banderes estelades, els llaços grocs i els complements de roba groga, com ara les bufandes i els barrets, van omplir l’espai de la plaça, al davant de l’escultura del rellotge.

L’acte es va encetar amb el discurs de la presidenta d’ANC Andorra, Roser Gordillo, qui, davant d’una gran bandera estelada penjada en una de les grues estacionades a la plaça, va etzibar, amb el megàfon a la mà, que “avui és un dia trist per a tots els demòcrates”. Gordillo va manifestar que el procés que es du a terme al Suprem espanyol és “el judici de la vergonya” i que els presos catalans es troben davant d’un tribunal que és “opressor” i que és una “farsa”. La presidenta d’ANC Andorra va considerar que posar les urnes a qualsevol país demòcrata és democràcia, mentre que a Espanya no ho és. “Moltes gràcies per fer que el vostre petit país sigui cada dia més gran”, va finalitzar el seu discurs la presidenta de l’Assemblea Nacional Catalana, una frase molt aplaudida que es va enllaçar amb el cant de l’himne nacional de Catalunya, Els segadors. Els assistents, que també van cantar L’estaca, de Lluís Llach, van cridar diverses proclames habituals en aquest tipus de concentracions, com “Els carrers seran sempre nostres!”, “Llibertat presos polítics!” i “Visca la República!” Quan la majoria de gent es decidia a marxar, alguns assistents van manifestar la intenció d’apropar-se a l’ambaixada espa­nyola, acció que finalment no va fructificar.



“ESTIC AQUÍ PER DIGNITAT”

Un cop finalitzat la concentració, Gordillo va afirmar que des de l’ANC es duran a terme actes segons com es vagin desenvolupant els esdeveniments. “Esperem que finalitzi positivament, però sincerament crec que no serà així perquè quan una cosa és injusta és impossible que pugui sortir bé”, va manifestar. Gordillo no va voler entrar si Andorra hauria de pronunciar-se o no quant a la situació dels presos catalans. D’altra banda, una de les assistents, la Briggitte, va manifestar que “estic aquí per dignitat, pels que estan a la presó per defensar el que el poble els va demanar”. El Pere, un altre assistent, va destacar, en la mateixa línia, la seva “inconformitat amb el judici”. “És una vergonya que hi hagi judici però crec que ens servirà de molt”, va explicar. Jordi Balsells, un turista barceloní el qual ara fa unes setmanes va patir un incident en un restaurant de Soldeu on va rebre un tracte discriminatori per part de l’amo del negoci, també va participar en la protesta. “Aquest és un altre país, compartim moltes coses, cultura, i no pot ser que aquest senyor trepitgi, com estan trepitjant allà, els nostres valors i la nostra cultura”, va considerar.



CONCENTRACIONS A LA SEU

El CDR de l’Alt Urgell va convocar ahir una caminada reivindicativa a primera hora del matí que va tallar un dels dos sentits de la marxa en el trajecte de la plaça Bisbes Prínceps fins a la rotonda de l’N-260, davant del polígon industrial de Lleteries. L’acte, que va provocar retencions puntuals en el trànsit, va comptar amb una quinzena d’assistents i va tenir el suport de la CUP. D’altra banda, l’ajuntament de la Seu d’Urgell es va sumar a les dotze del migdia a l’aturada de deu minuts convocada per donar suport als dirigents polítics i socials. Regidors, treballadors de l’ajuntament i l’alcalde de la ciutat, Albert Batalla, van participar en una concentració que també va comptar amb l’assistència de ciutadans. Batalla va llegir el manifest que es va llegir en l’acte municipalista celebrat diumenge a l’ajuntament de Barcelona que va organitzar l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, sota el lema Llibertat, justícia i democràcia. A l’acte es va reclamar el respecte als drets i llibertats fonamentals i exigir un judici just i imparcial per als líders catalans.

Dissabte vinent se celebrarà una concentració a Barcelona, quatre dies després de l’inici del judici a Madrid.

