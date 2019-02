Retirats els productes infantils de la marca Blemil per risc de salmonel·losi

Tots els preparats de Laboratori Ordesa SA s'han deixat de vendre per "precaució addicional", ja que s'han registrat noves infeccions

Actualitzada 13/02/2019 a les 20:48

Redacció Andorra la Vella

Sanitat ha decidit retirar tots els productes infantils a base d'arròs de l'empresa Laboratoris Ordesa SA, i entre els quals es troba la marca Blemil. La planta de fabricació dels preparats, situada a Espanya, està sent objecte d'investigació a causa de nous casos d'infecció per salmonel·losi. Tot i que les analítiques fetes fins ara a la instal·lació han donat resultats negatius, es segueix cercant el focus de contaminació. Com a mesura de "precaució addicional" s'ha acordat la retirada de tots els lots de Blemil Plus 1 arròs (400g) i dels lots de Blemil Plus 2 arròs (400g), ja que es fabriquen en aquesta planta. La nova retirada de productes infantils se suma a la que ja es va fer el passat 25 de gener amb els de Modilac, marca que també es produeix a la mateixa instal·lació.

Per aquest motiu, el Govern demana a totes les famílies que puguin disposar d’envasos d’aquests productes i dels lots assenyalats, tant si es tracta d’envasos íntegres com si ja els han obert, que s’abstinguin de consumir-los i els retornin a l'oficina de farmàcia, on se’ls aconsellarà un producte de substitució.