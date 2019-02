La policia deté dos joves francesos en l'operació contra el contraban de tabac al Pas de la Casa

Els arrestats van intentar traslladar d'una furgoneta a una altra el comís valorat en 14.657 euros que els agents van detectar la setmana passada a la localitat encampadana

Policia Policia en una actuació recent Fernando Galindo

Actualitzada 13/02/2019 a les 14:49

Redacció Andorra la Vella

La policia ha arrestat dues persones relacionades amb l'operació "Mitja", que es va dur a terme la setmana passada al Pas de la Casa i que va suposar l'arrest de tres joves per contraban de tabac.

Els dos detinguts, no residents i de nacionalitat francesa, van ser enxampats mentre traslladaven el comís de 4.080 paquets de tabacs i 10 quilos de pipa d'aigua, d'un valor de 14.657 euros, d'una furgoneta a una altra. Tot i que els pressumptes deliqüents van prendre diverses mesures de seguretat per detectar la presència de policia, els agents van mantenir una vigilància continua durant cinc hores al vehicle i van constatar que a la mitjanit els dos joves apareixien per fer el trasllat. Ambdós, que ja han passat a disposició judicial, són de la mateixa ciutat francesa que els detinguts de la setmana passada i, segons fonts policials, tot apunta al fet que formen part d'una banda organitzada dedicada al contraban de tabac.