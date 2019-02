Augmenten els incentius per afavorir la contractació indefinida al sector privat

La subvenció prevista s'ha incrementat de 250 a 350 euros per un màxim de 12 mesos i el total permès passa de 3.750 a 4.200 euros

Augmenten les subvencions per afavorir la contractació indefinida al sector privat El ministre Jordi Cinca, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'avui SFGA

Actualitzada 13/02/2019 a les 19:31

Redacció Andorra la Vella

Govern ha aprovat l'augment de les subvencions a les empreses per tal d'afavorir la contractació indefinida al sector privat, en el consell de ministres celebrat avui. La subvenció prevista s'ha incrementat de 250 a 350 euros mensuals per treballador per un màxim de 12 mesos, en lloc de quinze com era vigent fins ara, i el total de l'incentiu permès per treballador ha variat de 3.750 a 4.200 euros. La contractació s'organitza en dues etapes: un contracte de sis mesos i un segon d'indefinit, per tal d'homogeneïtzar els programes dirigits al sector privat. L'objectiu d'aquesta mesura és simplificar la informació per als empresaris i augmentar l'atractiu del programa per aconseguir un major interès per part seva, segons ha explicat el ministre portaveu, Jordi Cinca.

Les persones que es poden beneficiar dels programes són els joves, els majors de 45 anys, aquells qui porten més de sis mesos ininterromputs inscrits al servei d'ocupació en recerca de feina, les persones amb discapacitat, aquelles que es troben en una situació vulnerable i s'han adherit a l'itinerari d'orientació especialitzat del servei d'ocupació. També s'inclouen les persones en relació amb les quals s'ha resolt la concessió de la prestació per desocupació involuntària mentre aquesta resolució romangui vigent. Els programes que han estat afectats per aquest augment són el Programa de foment de la contractació indefinida al sector privat, el Programa de foment de l’ocupació i formació en el sector privat, el Programa de foment de la contractació i la formació pràctica en el si de l’empresa dels joves actius de 16 a 21 anys, el Programa per a la millora de l’ocupabilitat mitjançant el sector públic i el Programa de foment de l’ocupació en zones geogràfiques allunyades.