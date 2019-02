La policia va arrestar el 2018 un centenar d’homes per agredir les seves parelles

La policia va intervenir l’any passat en 495 accions per “desavinences conjugals”, de les quals 96 van acabar en detenció per casos d’agressió a la parella. Les dades són superiors al 2017 quan es van fer 378 intervencions amb 83 detinguts. Malgrat que les dades no estan dividides per gènere, el director adjunt primer i coordinador del cos, Bruno Lasne, apunta que la immensa majoria de casos són homes, destaca el creixement que hi ha hagut i ho explica, en part, per l’augment de població que ha experimentat el país. “La xifra parla per si sola i ens preocupa molt