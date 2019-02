El fiscal també demana per a l’excuidador la retirada de la llicència de caça durant 30 mesos i una multa de 15.000 euros

La fiscalia demana una pena de vuit mesos de presó condicional, la inhabilitació de 30 mesos per feines relacionades amb la cura d’animals i el mateix període de dos anys i mig de retirada de la llicència de caça a l’home que la policia va detenir el juliol del 2017 per l’abatiment de l’os Torb a Naturlandia, un incident que va tenir lloc al parc un mes abans de l’arrest. Tal com van confirmar fonts coneixedores del cas, l’acusació també demanarà una multa de 15.000 euros. Després de la seva detenció, el cuidador no va acceptar l’ordenança penal que se