Actualitzada 11/02/2019 a les 06:48

Structured Retail Products ha designat un producte estructurat de MoraBanc com a una de les millors 5 idees d’inversió presentades a les conferències anuals organitzades per aquesta associació a Londres. Aquesta convenció és la trobada de referència per al sector del producte estructurat. Se celebra des del 2004 amb bancs, institucions i els actors més destacats del sector.