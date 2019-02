“Semblàvem els últims i si ens descuidem potser som els primers”

Considera que l’avortament “està prou ben solucionat” i assegura que al proper consell caldran pactes i que la terceravia no es fixa sostres electorals ni tanca cap porta

El candidat de la terceravia reivindica la “visió d’Estat” que han tingut per fer oposició i remarca que “no es pot començar des de zero” amb un nou model institucional i que es presenten amb “la il·lusió” de ser la llista que més consellers obtingui, en declaracions a la ràdio del Diari.



Com va la preparació de les llistes de la terceravia?

Tothom se centra en la preparació de les llistes i per a nosaltres, perquè hi pugui haver llistes i ser consistents, el punt clau és el programa i el projecte i el nostre és ambiciós; no comprèn només una legislatura.