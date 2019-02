Plats contra el càncer

La dietista Marta Pons i el xef Carles Flinch van dur a terme un taller d’alimentació sana des del punt de vista de prevenció de la malaltia i van oferir quatre receptes saludables.

a gran majoria de patologies es poden prevenir gràcies a una dieta saludable i equilibrada. En el cas de la prevenció del càncer les investigacions demostren, tal com assenyala la dietista Marta Pons, que l’alimentació té un paper especial. Ho va explicar ahir durant la tercera edició del taller gratuït Agafa la paella pel mànec, organitzat per Assandca, una activitat de la qual es van exhaurir les places. Pons, juntament amb el xef del restaurant Can Manel, Carles Flinch, i davant d’una cinquantena d’assistents, van dur a terme una activitat dedicada a l’alimentació saludable des del punt de vista de