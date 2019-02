'OK Diario' es retracta de l'acusació de corrupció a Toni Martí

El diari digital espanyol OK Diario es va retractar ahir de les informacions que va publicar a principis de setmana que acusaven el cap de Govern, Toni Martí, de corrupció. El diari dirigit pel periodista Eduardo Inda va publicar , juntament amb el també mitjà digital La Valira, diverses informacions en les quals assegurava que l’empresari Gilbert Montané hauria subornat Martí per aconseguir la concessió del casino.

En un article anomenat Gilbert Montané diu que “mai he subornat” el cap de Govern d’Andorra, el diari digital espanyol va fer marxa enrere en les seves acusacions i va explicar que Montané mai

#2 Francesc Cabanes Roqué

(10/02/19 10:14)



#1 Marc

(10/02/19 09:20)