El conseller general Lauredià assegura que la candidatura liderada per josep pintat “descarta pactar amb qualsevol força” abans de les eleccions generals

El polític lauredià destaca que la terceravia és “un projecte que agafa força” i afirma que estan treballant per poder “guanyar les eleccions”.





Com està l’ambient al Consell General a dos mesos dels comicis?

És evident que s’està en una precampanya de manera molt clara. S’ha pogut comprovar en les darreres sessions del Consell, ja que qualsevol pregunta o debat acaba virant cap a la part més electoral.



Des de l’oposició es diu que el Govern ha deixat moltes lleis pendents per al tram final de legislatura.

Fa vuit anys que tenim DA al Govern i en vuit anys considero que és pèssim o

