La proposta de resolució de la cambra no és vinculant, però és molt probable que la Comissió la tingui en compte

Les negociacions per tancar un acord d’associació amb la Unió Europea (UE) agafaran una altra velocitat després de les eleccions nacionals i al Parlament Europeu a la primavera. L’eurocambra té previst aprovar el mes que ve una proposta de resolució per instar la Comissió Europea, que és l’encarregada de seure’s a la taula de converses amb Andorra, Mònaco i San Marino, a culminar el pacte amb els tres petits estats en els pròxims dos anys. Així es desprèn de la proposta de resolució que va ser presentada per l’eurodiputat espanyol i ponent per a l’acord d’associació amb Brussel·les, Juan Fernando

