Els bombers atenen una noia per inhalar fum en un incendi

Els bombers van antendre ahir al matí una noia que va inhalar fum a l’interior d’un pis que va patir un petit incendi al carrer Terra Vella de la capital. Els agents van donar oxigen a l’afectada i després de comprovar les seves constants van determinar que no calia traslladar-la a l’hospital. Segons els bombers, el foc es va iniciar a causa d’unes obres de reparació a l’habitatge, que van provocar que un sofà s’incendiés per una espurna que podria haver entrar al pis per un conducte de ventilació. Quan els agents del cos de bombers van arribar, el foc