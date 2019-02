El termini d’execució per a la realització dels treballs és de tretze mesos

Els treballs per a realitzar el nou tanatori i les sales de vetlla a la parròquia d’Escaldes-Engordany es van iniciar el dijous passat. El termini contractual de realització de les obres és de tretze mesos. Va ser a final del mes de desembre passat quan es va fer l’adjudicació del tanatori nacional i sales de vetlla comunals, ubicats al costat de la capella de la clínica Meritxell. Tal com s’assenyala des de Govern, els treballs no haurien d'afectar de manera habitual el trànsit rodat dels carrers dels Escalls i Falgueró, les dues vies entre les quals s’estan fent les obres

#1 Jordi

(09/02/19 10:46)