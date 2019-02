La comissió BPA acaba les sessions i mostra la divisió en dos blocs respecte al treball del grup

La comissió BPA s’ha tancat en aquesta legislatura mostrant la clara divisió en dos blocs formats, d’una banda, pels demòcrates i la terceravia i, de l’altra, per la coalició entre socialdemòcrates i liberals. El primer bloc considera que s’ha fet una tasca positiva tant en l’anàlisi de com van actuar els organismes públics després que els Estats Units declaressin BPA un risc de primer ordre de blanqueig de caire mundial, així com l’estudi de quines millores es poden implementar per donar elements extra de seguretat al sistema financer. Pere López, segons les fonts consultades pel Diari, va ser molt crític