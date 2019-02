La Batllia accepta la querella contra Torrero per la firma falsa per justificar una operació

La Batllia ha acceptat a tràmit la querella contra el traumatòleg Ignacio Torrero i l’anestesista Eva Digón amb relació a la suposada falsificació d’una firma per justificar que s’havia operat la cama errònia d’una pacient. El cas ha arribat a la justícia per dues vies. D’una banda, l’hospital Nostra Senyora de Meritxell va fer una enquesta en què es constatava la falsificació de la firma i les declaracions amb dubtes de veracitat de Torrero i Digón. Un cop acabat l’informe el centre el va trametre a la fiscalia per si considerava que hi havia indicis de delicte. Amb aquesta documentació