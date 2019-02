El director dels Serradells haurà de deixar el comú per presentar-s’hi

Socialdemòcrates i liberals han optat per dos candidats amb experiència política per intentar el difícil repte de la territorial d’Escaldes. Gili, especialment, té una llarga trajectòria política al Consell General, mentre que Magallón és, a efectes pràctics, el líder dels liberals d’Escaldes. Es tracta d’una aposta forta tenint en compte que la parròquia escaldenca es pot considerar un dels principals, juntament amb Canillo, feus dels demòcrates i on la candidatura que encapçalarà Xavier Espot, també escaldenc, és favorita per obtenir els dos consellers territorials.

Rosa Gili, professora nascuda el 1972, ha estat elegida les tres últimes eleccions consellera general, tot i