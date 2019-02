Èxit de participació en la campanya de donació de sang

La iniciativa, promoguda pels alumnes de segona ensenyança de l'escola andorrana, s'està duent a terme al Centre de Congressos i finalitzarà a les 20 hores

Bona participació en la campanya de donació de sang dels alumnes de segona ensenyança Alguns dels donants de sang que han passat aquesta tarda pel Centre de Congressos d'Andorra la Vella Alexandra Muratet

Actualitzada 07/02/2019 a les 19:18

Redacció Andorra la Vella

Desenes de persones participen en la campanya de donació de sang que han organitzat els alumnes de segona ensenyança de les escoles andorranes de Santa Coloma (Roc), Encamp i Ordino al Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Els joves són els principals responsables de guiar i informar els assistents en tots els passos a seguir, des de l'entrada al centre fins a la llitera, i de resoldre els dubtes dels participants sota la tutela de diversos professors dels col·legis. Segons Anna Arias, coordinadora de l'àrea d'intervenció social de la Creu Roja, la iniciativa està tenint "molt bona participació" i estan "molt contents l'acollida de participació i amb el treball que estan duent a terme els alumnes".

Aquesta campanya de donació de sang, que acabarà a les 20 hores, és el punt final d'un projecte que els estudiants duen a terme des del mes de novembre. La metodologia s'ha basat en crear una unitat de programació relacionada amb la sang, en la qual hi ha implicades les àrees de Ciències Físiques i de la Natura, Matemàtica, Visual i Plàstica i Llengua catalana, i on s'han treballat aspectes com tècniques de màrqueting per animar la població a donar sang. L'objectiu de la iniciativa és donar a conèixer el projecte que han estat realitzant i implicar a la societat, en especials als joves, en la importància de la donació de sang.