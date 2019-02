Demanen quatre anys de presó per a una dona acusada d'abusar del nebot

La tia suposadament va fer tocaments al nen a la banyera i al llit quan tenia sis anys

La fiscalia demana quatre anys de presó, amb una part condicional que deixa en mans del tribunal, per a una dona que suposadament va abusar sexualment del nebot. Els fets s’haurien produït quan el menor tenia uns sis anys i passava diverses nits a casa dels oncles. Segons el relat dels implicats, aquests recollien el nen de l’escola alguns divendres i el portaven a casa seva per passar la tarda i la nit, ja que la seva mare no podia fer-se’n càrrec perquè havia de tenir cura d’un familiar proper que patia una malaltia. Els oncles dutxaven el menor i