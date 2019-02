El Consell aprova el canvi de cotització dels autònoms

El projecte de llei ha comptat amb els vots a favor de tot l'hemicicle excepte del conseller Víctor Naudi

Actualitzada 07/02/2019 a les 12:33

Redacció Andorra la Vella

El Consell General ha aprovat aquest matí el canvi de la cotització dels autònoms. El projecte de llei de modificació de la Llei de la seguretat social ha comptat amb els vots a favor de tot l'hemicicle, excepte del conseller de Progressistes-SDP, Víctor Naudi, que ha votat en contra. Els treballadors per compte propi, amb aquest canvi, comptaran amb un règim de cotització en funció dels seus ingressos segons dos paràmetres: la seva renda o el benefici obtingut per la seva activitat i la xifra de negoci d'aquesta. La reforma del text preveu, d'aquesta manera, l'augment de quatre a set trams en el règim de cotització dels autònoms, que abans estaven marcats en el 25%, el 50%, el 75% i el 100% i amb el canvi s'afegeixen tres trams nous: el 62,5%, el 125% i el 137,5%.

Tot i la unanimitat a l'hora de la votació de la reforma del text, els grups de l'oposició han acusat Govern de fer uns canvis "mínims i insuficients" i també han criticat que es tracta d'un canvi que no resol el dèfici del sistema. El ministre d'Afers Socials, Xavier Espot, ha posat l'accent en el fet que s'ha aconseguit resoldre una "reivindicació històrica" dels treballadors del compte propi i ha donat la mà a fer un pacte d'Estat per plantejar mesures i acabar amb el problema del dèficit. El titular d'Afers Socials ha matisat, però, que aquest pacte seria responsabilitat del pròxim Govern i que s'hauria d'efectuar en la legislatura vinent.