López afirma que Sindicatura va desestimar canviar el ple de la reforma laboral

El president del Partit Socialdemòcrata (PS), Pere López, es va defensar dels atacs rebuts per no haver assistit, dijous passat, a la sessió del Consell General on es van aprovar les tres lleis que conformen la reforma laboral, afirmant que havia avisat “fa mesos” Sindicatura que no hi podria ser i que, per això, va demanar un canvi de data del ple, però “que no es va voler atendre”.

Dirigents de DA, especialment el cap de Govern, Toni Martí, van recriminar la seva absència, i aquest va dir que “el gran avantguardista dels drets laborals, prefereix anar a la internacional socialista