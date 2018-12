El proper dilluns es reuniran PS, USdA, Podem i SAT, a més d’altres entitats, per decidir la data de la concentració

Sindicats, partits polítics i altres organitzacions contràries a la reforma laboral tenen la intenció de convocar una manifestació contra les tres lleis del grup demòcrata que es van aprovar al Consell General dijous passat. Algunes de les entitats progressistes del país, com el Partit Socialdemòcrata, USdA, SAT o Podem, es reuniran el dilluns 10 per decidir la data de la concentració, així com la inclusió d’altres organitzacions a la protesta. Segons Gabriel Ubach, secretari general de la USdA, la intenció és fer una concentració en contra d’unes lleis que “atempten directament contra tots els treballadors i treballadores d’Andorra, tant del