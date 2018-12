Cinc joves faran publicacions en el blog de Carnet Jove durant un any

Carnet Jove Andorra ha seleccionat cinc joves perquè formin part de l’equip de bloguers que participaran en el blog de l’associació durant un any. Per fer-ho, s’han hagut de descartar les candidatures de 23 persones que es van presentar a la convocatòria, la qual anava adreçada a joves d’entre 12 i 30 anys. Els escollits per Carnet Jove Andorra per participar en el seu blog mitjançant el seu material escrit i audiovisual han estat Nicole Blom, Daniel Arellano, Judith Silvestre, Karim Nafel i Marc Bessa. Concretament, la col·laboració d’aquests joves consistirà en la publicació mensual d’un article o un vídeo