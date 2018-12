Actualitzada 08/12/2018 a les 06:48

El ministeri d’Ordenament Territorial va publicar un edicte per adjudicar definitivament els treballs de construcció de la fase dos de la nova base del COEX, a la parròquia d’Encamp, que finalment ha estat per a l’empresa PROGEC SA. El cost de l’operació és de 3.745.481,45 euros i la companyia, que va guanyar un concurs nacional, disposarà de dotze mesos per realitzar els treballs.