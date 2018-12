Tots contra l'assetjament

Professors i alumnes podran comunicar-se per evitar casos d’assetjament a les escoles gràcies a l’aplicació B-resol.

Segons un estudi realitzat per Andorra Telecom, WhatsApp és l’eina de ciberassetjament més utilitzada. Per aquest motiu, Govern ha posat en funcionament una aplicació per al telèfon mòbil que permet els alumnes contactar directament amb els centres educatius per prevenir situacions d’assetjament escolar. El seu nom és B-resol i aviat començarà a utilitzar-se a tots els col·legis del sistema educatiu espanyol del país.

El col·legi Maria Moliner està finalitzant la preparació per començar a fer servir aquesta eina la setmana vinent. Els professors estan rebent formació per part d’Andorra Telecom i en els pròxims dies informaran els pares de tot el