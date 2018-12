Actualitzada 07/12/2018 a les 06:53

El president del sindicat de bombers, Joan Torra, va contestar ahir a l’article d’opinió de Miquel Calsina al Diari anomenat El ‘culebró’ de la mútua. Torra convida Calsina a mirar el BOPA quan es pregunta a qui representa i afegeix que quan fa una demanda per auditar els comptes i el SEP i el Sipaag no li donen suport “potser no els represento”. Demana més informació a Funció Pública per fer la feina que li pertoca dins la comissió de la mútua de funcionaris.