El Tribunal de Corts decreta la tornada preventiva de la processada al centre penitenciari després de cinc mesos de llibertat provisional

La fiscalia demana set anys de presó ferma per a la dona que va clavar un ganivet a la seva exparella, a més de l’expulsió definitiva del país, per un delicte major de temptativa d’homicidi i maltractament en l’àmbit domèstic. A l’espera de la sentència, el Tribunal de Corts va decretar presó provisional per a l’acusada, d’origen colombià, que es trobava en llibertat provisional des de l’agost, després de romandre 16 mesos al centre penitenciari de manera preventiva.

Els fets van tenir lloc el 8 de març del 2017 al domicili de la víctima, a la vall d’Incles. Segons la versió